الوزيرة د. بوشهري: تشكيل لجنة تحقيق في حادثة تجمع مياه الامطار في مدرج المطار

الوزيرة د. بوشهري

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:36 10/05/2018 حدث بتاريخ: 15:42 10/05/2018

أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات الكويتية الدكتورة جنان بوشهري تشكيل لجنة تحقيق في حادث تجمع مياه الامطار في مدرج مطار الكويت الدولي يوم أمس الاربعاء مما تسبب في اعاقة مؤقتة لحركة الطيران.

وقالت بوشهري في تصريح صحفي اليوم الخميس "ان تجمع المياه بمدرج مطار الكويت الدولي أمر لا يمكن القبول به في ظل الاستعدادات المسبقة لتفادي مثل تلك الحوادث" مبدية اعتذارها عن أي تأخير تسبب به الحادث لرحلات المسافرين.

ولفتت الى ان الادارة العامة للطيران المدني شكلت في نوفمبر الماضي لجنة للاستعداد لموسم الأمطار وانتهت مدتها في فبراير الماضي لفحص جميع المناهل ومجاري تصريف مياه الأمطار ومتابعة ورصد أي تجمع لمياه الأمطار ووضع آلية سريعة لسحب المياه.