الوزيرة بوشهري: القيادة السياسية مهتمة بتطوير منظومة النقل الجوي والشحن

وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 18:08 09/05/2018 حدث بتاريخ: 18:08 09/05/2018

أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري اليوم الاربعاء اهتمام القيادة السياسية في البلاد بتطوير منظومة النقل الجوي والشحن وتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي.

وقالت بوشهري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة توقيع عقد تشغيل وإدارة مبنى مطار الركاب المساند بمطار الكويت الدولي أمس الثلاثاء ان توقيع هذا العقد مع مؤسسة (انشن) العالمية للمطارات يمثل خطوة ضمن مشروع أضخم لتطوير البنية التحتية في البلاد.

واضافت ان من المشروع يشمل أيضا تطوير منظومة النقل الجوي التي تعد احدى مكونات رؤية (كويت جديدة 2035) مشيدة بدعم الحكومة لتشغيل المبنى وفق الجدول الزمني المحدد له.

واعربت عن شكرها وتقديرها لنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ولوزير المالية الدكتور نايف الحجرف وديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع وجهاز المناقصات المركزية وجميع العاملين في تلك الجهات على ما ابدوه من دعم كامل وملاحظات قيمة ساهمت في انجاز التعاقد.