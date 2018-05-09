أحمد الناصر: الكويت والفلبين على استعداد لتجاوز الظرف الاستثنائي التي تمر به العلاقات
التقى مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح في مكتبه بوزارة الخارجية اليوم الأربعاء مستشار رئيس جمهورية الفلبين الصديقة والمتحدث الرئاسي هاري روك وذلك بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد ضمن الوفد المرافق لوزير العمل والتوظيف في جمهورية الفلبين.
وأعرب الشيخ أحمد ناصر المحمد خلال اللقاء عن ارتياح دولة الكويت من مستوى التعاون القائم بين البلدين الصديقين مشيرا إلى استعداد الجانبين لتجاوز الظرف الاستثنائي التي تمر به العلاقات الثنائية وتعزيز أطر العمل المشترك بين الجانبين في كافة المجالات ومختلف الصعد.