أحمد الناصر: الكويت والفلبين على استعداد لتجاوز الظرف الاستثنائي التي تمر به العلاقات

مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح خلال لقائه مستشار رئيس الفلبين والمتحدث الرئاسي هاري روك

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:34 09/05/2018 حدث بتاريخ: 17:45 09/05/2018

التقى مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح في مكتبه بوزارة الخارجية اليوم الأربعاء مستشار رئيس جمهورية الفلبين الصديقة والمتحدث الرئاسي هاري روك وذلك بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد ضمن الوفد المرافق لوزير العمل والتوظيف في جمهورية الفلبين.

وأعرب الشيخ أحمد ناصر المحمد خلال اللقاء عن ارتياح دولة الكويت من مستوى التعاون القائم بين البلدين الصديقين مشيرا إلى استعداد الجانبين لتجاوز الظرف الاستثنائي التي تمر به العلاقات الثنائية وتعزيز أطر العمل المشترك بين الجانبين في كافة المجالات ومختلف الصعد.