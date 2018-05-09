الكويت: نتفهم الموقف الامريكي من الانسحاب "الاتفاق النووي"

وزارة الخارجية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:19 09/05/2018 حدث بتاريخ: 17:22 09/05/2018

صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأن دولة الكويت وقد تابعت باهتمام بالغ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران لتؤكد بأنها قد رحبت بهذا الاتفاق عندما أعلن عنه عام 2015 خاصة وأنه قد اعتمد من قبل مجلس الأمن الدولي بالقرار 2231 وأكدت في حينها على ضرورة وفاء إيران بالتزاماتها الكاملة وفق معاهدة عدم الانتشار النووي واتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واستطرد المصدر بأن دولة الكويت قد أكدت في حينه أن هذا الاتفاق سيسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة رغم إدراكها بأن هذا الاتفاق لا يلبي مشاغل وقلق دول المنطقة جراء السلوك الإيراني السلبي في التعامل مع دولها والذي كانت تؤكد دائما على ضرورة الالتزام في إطاره بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها وفق ما نصت عليه المواثيق والأعراف الدولية.

وأضاف المصدر بأنه إذا كانت الولايات المتحدة قد اقترحت بعض التعديلات التي لم يتم اعتمادها وقررت اتخاذ موقف من ذلك الاتفاق فإن دولة الكويت تحترم وتتفهم هذا الموقف الأمريكي خاصة ونحن نسعى جميعا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة التي عانت طويلا من الاضطرابات والحروب مع التأكيد على موقف دولة الكويت الثابت والداعي لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.