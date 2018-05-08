الجمارك: الداخلية تحفظت على وافد عربي يعمل اختصاصي قانوني في الإدارة

المستشار جمال الجلاوي

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 20:04 08/05/2018 حدث بتاريخ: 20:04 08/05/2018

تابعت الادارة العامة للجمارك ما تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الالكترونية حول خبر (ضبط المباحث الجنائية مسؤول كبير بالجمارك يتلقى رشوة).

وتؤكد الجمارك الكويتية مبدئياً ما يلي: -

اولا - حسب المعلومات الاولية لدينا ان هناك وافد عربي يعمل اختصاصي قانوني بالإدارة العامة للجمارك تم التحفظ عليه من قبل الاخوة بوزارة الداخلية.

ثانياً - وجه المدير العام للجمارك سعادة المستشار جمال الجلاوي بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للتنسيق مع الاخوة بوزارة الداخلية للوقوف على حقيقة الموضوع وكافة المعلومات والتأكد من سلامة اي اجراء جمركي.

ثالثاً - سوف تنشر الادارة العامة للجمارك بأقرب وقت ممكن بعد استيفاء كافة المعلومات والبيانات بيان مفصل عن حقيقة ما تم نشره.

وتؤكد الجمارك الكويتية بهذا الصدد انها تحرص دائما على مكافحة الفساد بشتى انواعه ولن تتوانى بتحويل اي شبهه يجرمها القانون الكويتي او قانون الجمارك الى النيابة العامة وأنها تعمل يداً بيد مع الجهات ذات العلاقة وأولها وزارة الداخلية لتطبيق القانون على الكافة كما انها تجدد ثقتها برجال الجمارك الذين يعملون على مدار الساعة لحماية المجتمع الكويتي من السموم والممنوعات.