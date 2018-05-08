الجهاز المركزي: ندعو الى التوسع في توظيف حاملي البطاقة الأمنية من البدون

الجھاز المركزي لمعالجة أوضاع المقیمین بصورة غیر قانونیة

كتب بواسطة: %s الدستور المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:26 08/05/2018 حدث بتاريخ: 16:26 08/05/2018

بحث رئیس الجھاز المركزي، لمعالجة أوضاع المقیمین بصورة غیر قانونیة صالح الفضالة بمقر الجھاز، وممثلون عن وزارة الشؤون الاجتماعیة والعمل والھیئة العامة للقوى العاملة الكویتیتین القضایا المتعلقة بتوظیف فئة المقیمین بصورة غیر قانونیة.

وقال الجھاز المركزي في بیان صحفي الیوم إن الفضالة ناقش في الاجتماع القضایا المتعلقة بتوظیف فئة المقیمین بصورة غیر قانونیة في القطاعین الخاص والتعاوني في البلاد وأعداد من تم توظیفھم في ھذین القطاعین.

وأضاف أنه استعرض ما حققه الجھاز في ھذا المجال بعد مرور ست سنوات على تدشین آلیة العمل التي أطلقھا الجھاز والجھات ذات العلاقة والتي بدأ العمل بھا في مارس 2012.

ودعا الفضالة المشاركین في الاجتماع إلى التعامل مع حاملي البطاقات الصادرة عنه بالتوسع في استیعابھم وتوفیر فرص عمل لھم في القطاعین الخاص والتعاوني وفقًا لمراكزھم القانونیة.