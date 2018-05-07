الخطوط الجوية الكويتية الناقل الوطني للبروتيجيز

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 10:56 07/05/2018 حدث بتاريخ: 11:11 07/05/2018

تم اليوم وبشكل رسمي الإعلان عن دعم شركة "الخطوط الجوية الكويتية" لبرنامج البروتيجيز للجيل الثامن وذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم في مقر شركة الخطوط الجوية الكويتية بحضور أعضاء البرنامج وعدد من المسؤولين في شركة الخطوط الجوية الكويتية.

وشهد المؤتمر الصحفي إلقاء كلمات تناوب عليها كل من ممثل برنامج البروتيجيزالمدير التنفيذي للبرنامج ناصر الحميدي، ومدير دائرة العلاقات العامة والإعلام فايز عبدالله العنزي.

وفي هذا الصدد قال العنزي" أن الكويتية ومن منطلق واجبها ومسؤوليتها الاجتماعية فإنها قامت برعاية الجيل الثامن من برنامج البروتيجيز ايماناً منها بأهمية قطاع الشباب وتنمية مهاراتهم وتحقيق ابداعاتهم المتنوعة، والتي دائماً ما نفخر بها حيث ان الشباب الكويتي يعد من طليعة المجتمعات الشبابية على مستوى العالم في مجال الإبداع ومواكبة التطور التكنولوجي . مشيداً بما يقوم به فريق البروتيجيز من تطوير لهذا البرنامج الرائد في فكرته المتميز في تنفيذه . مؤكداً استمرار الكويتية في القيام بدورها الاجتماعي و دعم القطاعات المختلفة في المجتمع ، لاسيما المتميز منها."



تقدم ناصر الحميدي - المدير التنفيذي لبرنامج البروتيجيز فالبداية بجزيل الشكر والعرفان لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - على دعمهم وتشجيعهم الدائمين وإيمانهم القوي بالمنظمة وأهدافها، ومن ثم قال الحميدي "نحن فخورين بهذا التعاون مع ناقلنا الوطني للمرة الثانية حيث كانت الخطوط الجوية الكويتية الناقل الوطني للبرنامج في جيله السادس وسيحقق مثل هذا الدعم من الخطوط الجوية الكويتية الأهداف التي يسعى البرنامج لتحقيقها في موسمه الثامن، كما عبر الحميدي عن سعادته بما ستقدمه الشركة موضحاً أن مثل هذا الاهتمام ساعد وسيساعد كثيراً في وصول البرنامج إلى أكبر عدد من الشباب في دولتنا الحبيبة الكويت ودول الوطن العربي، لافتاً إلى أن البرنامج منذ تأسيسه قبل ثمان سنوات استطاع تخريج سبع أجيال بمجموع 175 شاب استطاعوا تحقيق تميزاً ملحوظاً في مجالاتهم العملية اليوم.



وأشاد القائمين على البرنامج بتعاون الجهات الجديدة المساهمة في دعم برنامج البروتيجيز منوهين إلى أن هذا الدعم من شأنه أن يمنحهم حافزاً أكبر للارتقاء بالأهداف التي يسعى البرنامج لتحقيقها مشيرين إلى أن البرنامج يسعى إلى خلق جيل يتحلى بالقيادة والمعرفة في كافة المجالات.



وأشار القائمون على هذا البرنامج بأن الحملة الترويجية للموسم الثامن قد بدأت بالفعل منذ نهاية العام الماضي 2017 من خلال عمل زيارات للجامعات والمدارس إلى جانب المشاركة في الفعاليات الأخرى للتعريف بالبرنامج وذلك لمنح الشباب فرصة التسجيل هذا العام، كما أننا حالياً قد بدأنا في مرحلة المقابلات للطلبة المتقدمين على البرنامج لاختيار عدد (25) طالب وطالبة لهذا العام.



يذكر أن البرنامج سيبدأ نشاطه خلال فصل الصيف وسيستمر لمدة ستة أسابيع مقسمة إلى أسبوعين خارج الكويت وأربعة أسابيع داخل الكويت. ويمكن للراغبين الالتحاق بالبرنامج عن طريق تقديم طلبات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: www.theproteges.org.