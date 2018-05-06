الأوقاف: بدأ استقبال طلبات المتقاعدين الكويتيين للعمل في وظيقة إمام أو مؤذن

وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:51 06/05/2018 حدث بتاريخ: 15:51 06/05/2018

بناء على توجيهات وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي بفتح مجال امام الكويتيين المتقاعدين الراغبين في العمل بالإمامة والآذان والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال ولسد النقص الذي تعاني منه الوزارة في هذه المهن.

أعلن الوكيل المساعد لشؤون المساجد م. داود العسعوسي أن قطاع المساجد ممثلاً في مكتب الشؤون الفنية سيستقبل طلبات الراغبين من المتقاعدين الكويتيين للعمل في وظيفة إمام أو مؤذن اعتباراً من يوم أمس الأحد.

وقال العسعوسي في تصريح صحافي إن قطاع المساجد أخذ فكرة العمل بقبول طلبات المتقاعدين الكويتيين لسد الشواغر واستغلال الكفاءة منهم في العمل بقطاع المساجد وفق الشروط والضوابط المعمول بها.