الأوقاف: بدأ استقبال طلبات المتقاعدين الكويتيين للعمل في وظيقة إمام أو مؤذن
بناء على توجيهات وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي بفتح مجال امام الكويتيين المتقاعدين الراغبين في العمل بالإمامة والآذان والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال ولسد النقص الذي تعاني منه الوزارة في هذه المهن.
أعلن الوكيل المساعد لشؤون المساجد م. داود العسعوسي أن قطاع المساجد ممثلاً في مكتب الشؤون الفنية سيستقبل طلبات الراغبين من المتقاعدين الكويتيين للعمل في وظيفة إمام أو مؤذن اعتباراً من يوم أمس الأحد.
وقال العسعوسي في تصريح صحافي إن قطاع المساجد أخذ فكرة العمل بقبول طلبات المتقاعدين الكويتيين لسد الشواغر واستغلال الكفاءة منهم في العمل بقطاع المساجد وفق الشروط والضوابط المعمول بها.