الوزير العازمي: الاختبارات جاءت في مستوى التحصيل الطلابي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:45 06/05/2018 حدث بتاريخ: 14:01 06/05/2018

في اطار الجهود التي تقوم بها وزارة التربية لضمان سلامة وحسن سير اختبارات الفترة الدراسية الثانية التي بدأت صباح اليوم الاحد ، تفقّد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد كميخ العازمي عدداً من اللجان في منطقة الجهراء التعليمية، ومنطقة الفروانية التعليمية.

وأوضح الدكتور حامد العازمي أن الاختبارات جاءت في مستوى التحصيل الطلابي، وأنَّها وافقت الفروق الفردية بين المتعلمين، وهو ما شددت عليه الوزارة لكافة المناطق التعليمية.

الجولة التي قام بها الوزير الدكتور حامد العازمى ورافقه خلالها وكيل وزارة التربية بالانابة الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة الاستاذ فصيل مقصيد، ومدير ادارة العلاقات العامة والاعلام التربوي الاستاذ ضيدان العجمي، شملت زيارة مدرسة نورية الصبيح الثانوية بنات، ومدرسة سلمان الفارسي الثانوية بنين، للوقوف على سير لجان الاختبارات.

وحثّ الدكتور حامد العازمي أبناءه الطلبة والطالبات خلال الجولة إلى الاستفادة من الوقت المخصص للاختبار من خلال الإجابة بتأنٍ ودقة ومراجعة كافة الأسئلة وعدم الانصراف من لجنة الاختبار إلا بعد التأكد من إجابة نقاط الأسئلة، راجيًا لجميع المتعملين التفوق والتميّز وتحقيق أفضل النتائج.

وأثنى الدكتور حامد العازمي على الجهد المبذول والتنظيم الرائع من القائمين على اللجان، وأكد في الوقت ذاته، أن الاستعدادات كانت ممتازة.

وأشار الدكتور حامد العازمي إلى أن وزارة التربية قامت باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سير الاختبارات بالشكل المطلوب، ووضع كافة الإرشادات للطلاب في هذا الشأن، وأنه تم الإيعاز لكافة الإدارات المدرسية ومسئولي الوزارة بتطبيق النظم واللوائح والضوابط المعمول بها بما يصب في مصلحة أبنائنا الطلاب.

ودعا الوزير الدكتور حامد العازمي، الطلابَ إلى بذل الجهد وأن يضعوا نصب أعينهم هدف تحقيق التفوق والتميّز وحصاد أفضل النتائج لا مجرد القناعة بالحصول على النجاح فحسب، وأن يبتعد كلّ طالب عن كل ما يحول دون قيامه بالاستعداد الكامل والتحصيل التام لأداء الاختبارات المقبلة.