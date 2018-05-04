الأمن النووي: فقدان مصدر مشع لشركة متعاقدة مع "نفط الكويت" ولم يتم العثور عليه

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 20:34 04/05/2018 حدث بتاريخ: 20:46 04/05/2018

بيان مشترك صادر من الجهات الحكومية ومؤسساتها والممثلة في ( لجنة الطوارئ الاشعاعية والأمن النووي ).

المصدر المشع المفقود في موقع العمل بحقل برقان محكم الإغلاق داخل جهاز صغير الحجم ومقفله.

ذكرت لجنة الطوارئ الاشعاعية والامن النووي أن غرفة عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغاً من إدارة الوقاية من الإشعاع التابعة لوزارة الصحة بأن أحد الشركات المتعاقدة مع شركة نفط الكويت وأثناء نقلهم لمواد مشعة إلى مخزن الشركة تم اكتشاف فقد مصدر مشع يستخدم في التصوير الصناعي من موقع العمل في حقل برقان.

وأضافت أنه فور ورود البلاغ قام فريق التدخل السريع المنبثق عن لجنة الطوارئ الإشعاعية والأمن النووي والإدارة العامة للدفاع المدني ووزارة الصحة وإدارة الوقاية من الإشعاع والإدارة العامة للإطفاء والحرس الوطني والجيش بالبحث عن المصدر المشع المفقود في منطقة (GC10) ولم يتم العثور عليه، حيث تم عمل مسح شامل للمنطقة بالكامل من قبل فريق التدخل السريع وتبين عدم وجود أي مواد اشعاعية، مشيرة إلى أن المصدر المفقود صغير الحجم جدا ومحكم الإغلاق داخل جهاز مرصصة.

وتهيب الإدارة بالمواطنين والمقيمين بعدم الاقتراب والعبث بأي جسم معدني غريب وضرورة إبلاغ هاتف الطوارئ (112) / عمليات الدفاع المدني (1804000) للتعامل الآمن معه من قبل الجهات المختصة.