الشيخ صباح الخالد: العلاقات الكويتية السعودية عميقة وتاريخية

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الأمير سلطان بن سعد بن خالد بن محمد آل سعود

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:04 03/05/2018 حدث بتاريخ: 15:04 03/05/2018

تسلم الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في مكتبه بوزارة الخارجية اليوم الخميس نسخة من أوراق اعتماد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الأمير سلطان بن سعد بن خالد بن محمد آل سعود.

وأكد الشيخ صباح الخالد خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية الوثيقة والوطيدة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة وما يربط القيادتين والشعبين الشقيقين من وشائج متجذرة وراسخة في جميع المجالات متمنيا للسفير كل التوفيق في مهام عمله الجديد.

وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.