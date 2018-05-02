المنفوحي: حريصون علي إخراج مشهد انتخابات "البلدى" بالشكل الذى يليق بالكويت

مدير عام البلدية المهندس احمد المنفوحى

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:00 02/05/2018 حدث بتاريخ: 16:00 02/05/2018

شدد مدير عام البلدية المهندس / احمد المنفوحى علي ضرورة تطبيق القانون بمسطرة واحدة يوم الثاني عشر من شهر مايو الجاري والذي ستشهد فيه الكويت عرسأ ديمقراطيا يتمثل في انتخابات المجلس البلدي وقال عقب ترؤسه لإجتماع ضم قيادات وزارة الداخلية ومديري أفرع البلدية في المحافظات الست : كانت دولة الكويت وستظل بمشيئة الله تعالي مميزة في تنظيم الأعراس الديمقراطية التي عادة ما تكون خلالها في مرمي المتابعة الدولية ولهذا فان التعاون في ما بين البلدية وكافة المؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية مطالبة بالتعاون الكامل في سبيل اخراج المشهد الديمقراطي علي النحو الذى يليق ببلد كالكويت تجذرت فيه الديمقراطية علي نحو أثار أعجاب العالم كله .

ومن جانبه قال اللواء جمال الصايغ الوكيل المساعد لشئون العمليات بوزارة الداخلية وقائد العمليات في انتخابات المجلس البلدي : من اعلان المرسوم الخاص بإنتخابات المجلس البلدي شرعنا في الإجراءات التي تكفل نجاحها

ومن بينها تسمية القيادات المسؤلة عن الدوائر الانتخابية وتسمية الجهات المدنية المساندة لوزارة الداخلية ومن بينها البلدية وتم توزيع الأدوار والبدء في الإجتماعات الأمنية وتجهيز مقار الإقتراع والتنسيق مع وزارة التربية لإخلاء الدارس التي ستجري بها الانتخابات كي نتسلمها أعتبارا من الخميس العاشر من مايو الجاري وقد تم الاتفاق مع مدير عام البلدية ومديري الأفرع في المحافظات علي ضرورة ابعاد الخيام عن المقار الانتخابية 500 متر ومنع الإعلانات يالقرب منها ومنعها من علي المنازل في شتي أنحاء البلاد الا اذا كان مقر المرشح في منزله فيسمح بالإعلان في الدور الأرضى فقط هذا بالإضافة إلي تزويدنا بعمال النظافة لمباشرة القيام بعملهم فور تسلمنا المدارس من وزارة التربية ولمسنا كل تعاون من المهندس المنفوحي الذي وعد بتقديم كافة التسهيلات اللازمة علي النحو الذي اعتدنا عليه .

وأشار اللواء الصايغ الي ان وزارة الداخلية وفرت 1700 عسكري لتأمين صناديق الاقتراع بالإضافة إلي 3500 عسكري لتأمين مقار الإقتراع .