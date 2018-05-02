سمو ولي العهد يشكر المواطنين والمقيمين لاطمئنانهم على صحة سموه

سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:54 02/05/2018 حدث بتاريخ: 12:06 02/05/2018

وجه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله كلمة شكر وتقدير إلى جميع إخوانه وأبنائه المواطنين الأوفياء داخل البلاد وخارجها وإلى المقيمين الكرام على أرض الكويت الطيبة الذين أعربوا عن خالص تهانيهم الودية وصادق مشاعرهم الفياضة لاطمئنانهم جميعا على صحة سموه أثناء إجراء بعض الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل من الله وتوفيقه وبدعاء أهل الكويت الكرام بالنجاح.

مثمنا ما عبروا عنه من تمنيات صادقة لسموه بدوام الصحة والعافية ما كان له أطيب الأثر في نفسه متضرعا سموه إلى المولى في عليائه أن يحفظ على كويتنا الغالية أمنها ورخاءها وازدهارها وأن يديم عليها الاستقرار والأمان في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني.