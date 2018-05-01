الداخلية: ضبط المواطن الذي أشعل النار متعمدا في جمعية مدينة صباح الاحمد

وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 20:43 01/05/2018 حدث بتاريخ: 20:47 01/05/2018

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية ان قطاع الامن الجنائي متمثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية قد تمكن من ضبط الشخص المتسبب في حريق بعض علب المواد الغذائية بجمعية مدينة صباح الاحمد السكنية.

واضافت ان رئيس مجلس ادارة الجمعية ابلغ مخفر مدينة صباح الاحمد السكنية ان مواطن اشعل النار متعمدا في بعض علب المواد الغذائية بالجمعية ولم يسفر الحريق عن اي خسائر بشرية او مادية وقد تم تسجيل قضية تحمل رقم 34/2018 جنايات ميناء عبدالله (حريق عمد) حيث تم التعرف عليه من خلال كاميرات المراقبة داخل الجمعية ، وبعد البحث والتحري واستصدار الإذن القانوني اللازم لذلك تم ضبط الشخص من قبل رجال المباحث الجنائية وبمواجهته أقر واعترف بقيامة بحرق علب المواد الغذائية داخل الجمعية التعاونية.