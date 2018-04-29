الكويت ردا على الرئيس الفلبيني: نرفض أي تجاوز وسيكون موقفنا حاسما في مواجهة التطاول

نائب وزير الخارجية خالد الجارالله

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 21:34 29/04/2018 حدث بتاريخ: 21:34 29/04/2018

تعليقا على مؤتمر صحفي للرئيس الفلبيني عقده صباح اليوم، أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله رفض الكويت القاطع لأي تجاوز على سيادتها أو قوانينها وأن موقفها سيكون حاسما دائما في مواجهة هذا التطاول.

وقال الجارالله في بيان صحفي اليوم أن الكويت تشارك الرئيس الفلبيني الحرص على علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين والسعي المشترك لتعزيزها وتستذكر بكل التقدير الدور الفلبيني الداعم لها إبان الغزو العراقي

وأضاف أن الكويت حريصة على رعاية وحماية وسلامة وحفظ حقوق كل المقيمين على أرضها ومنهم الجالية الفلبينية في إطار قوانين العمل بها والتي حظيت بإشادة دولية.