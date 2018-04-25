وزير الداخلية: رئيس الوزراء وجه بتوفير الرعاية الصحية لمدير أمن المطار العقيد الخلف داخل البلاد أو السفر لاستكمال العلاج

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:44 25/04/2018 حدث بتاريخ: 15:45 25/04/2018

في إطار اهتمام ورعاية وزارة الداخلية لمنتسبيها قام معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح اليوم الأربعاء الموافق 25/4/2018 يرافقه وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود محمد الدوسري وعدد من القيادات الأمنية بزيارة مدير إدارة أمن المطار العقيد دكتور أحمد يوسف الخلف بمستشفى الفروانية إثر اصابته في حادث اثناء تأدية واجبه خلال تفقده إحدى المنشآت الجديدة بمطار الكويت الدولي.

ونقل إليه تحيات واهتمام سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ/صباح الأحمد الجابر الصباح وسيدي سمو ولي عهده الأمين سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما.

واطمأن الفريق م. الشيخ خالد الجراح على الوضع الصحي للعقيد الخلف واستمع من الفريق الطبي المعالج له الى تقرير كامل عن حالته الصحية، مشيداً بجهود وخبرات الكادر الطبي والرعاية الصحية المتميزة التي يوفرونها للعقيد الخلف.

واكد على اهتمام ومتابعة سيدي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر الحمد المبارك الصباح بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للعقيد الخلف داخل البلاد أو السفر لاستكمال العلاج في أكبر المراكز الطبية العالمية المتخصصة لافتاً الى أن الوزارة تسخر كل إمكانياتها العلاجية حتى يتماثل للشفاء ويعود الى خدمة وطنه.

ونوه معالي الوزير الى أن المؤسسة الامنية تضع سلامة منتسبيها على رأس أولويات الوزارة ووجه بالاهتمام بسلامتهم والاعتناء بهم.