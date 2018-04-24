الفلبين: نعتذر للكويت حكومة وشعبا عن الاساءة التي تعرضوا لها من عمليات الانقاذ التي تمت دون تنسيق

وزير الخارجية الفلبيني آلان بيتر كايتانو

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:14 24/04/2018 حدث بتاريخ: 13:27 24/04/2018

اعتذر وزير الخارجية الفلبيني آلان بيتر كايتانو، اليوم الثلاثاء، للحكومة الكويتية، بعد انتشار شريط فيديو يُظهر فيه عملية إنقاذ العاملات فلبينيات في البلاد، حسبما أشارت إليه جريدة الأنباء الكويتية.

وقال الوزير الفلبيني:”أود الاعتذار لنظيري الكويتي وللحكومة والشعب والقادة الكويتيين إزاء ما تعرضوا له للإساءة بسبب بعض الإجراءات التي اتخذتها السفارة الفلبينية في الكويت”.

ولفت إلى أن المسؤولين الفلبينيين لجأوا لعملية الإنقاذ هذه دون تنسيق مع نظرائهم الكويتيين، وذلك لأن المسألة مسألة حياة أو موت، مشيرا إلى أن الحكومة الكويتية قبلت تفسيرنا لهذه العملية، ولكن بالرغم من هذا أرسلت الحكومة الفلبينية مذكرة تتضمن اعتذارا للمسؤولين الكويتيين.

وأضاف “لو حدث مثل هذا الأمر في الفلبين لفضلنا إبلاغ الشرطة بعملية الإنقاذ بالطبع..وعلى أي حال في الديبلوماسية يتعين عليك بناء الجسور لا قطعها”.