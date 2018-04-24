"المركزي الكويتي": تخصيص سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار لثلاثة أشهر

بنك الكويت المركزي

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:14 24/04/2018 حدث بتاريخ: 12:30 24/04/2018

أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الثلاثاء تخصيص سندات وتورق بقيمة إجمالية قدرها 240 مليون دينار كويتي (نحو 792 مليون دولار أمريكي).

وقال البنك في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن أجل الإصدار يبلغ ثلاثة أشهر بمعدل عائد قدره 2.250 في المئة.

يذكر أن آخر تخصيص إصدار سندات وتورق لبنك الكويت المركزي كان في 16 شهر أبريل الجاري بقيمة إجمالية قدرها 240 مليون دينار (نحو 792 مليون دولار أمريكي) لأجل ثلاثة أشهر بمعدل عائد 2.250 في المئة.