الداخلية: ضبط شخص من الجنسية الفلبينية متورط في استدراج العمالة المنزلية

وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:24 23/04/2018 حدث بتاريخ: 17:24 23/04/2018

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين ضبط شخص متورط باستدراج بعض افراد العمالة المنزلية من مقار عملهم وضبط مركبتين تم استخدامهم في عمليات نقل العمالة التي تم تداولها مؤخراً في مقطع الفيديو بوسائل التواصل.

وأوضحت (الداخلية) في بيان صحفي أن عمليات قطاع الامن الجنائي في تواصل مستمر لفرض سيطرتها عبر توجيه الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمباشرة تحديد وضبط المتورطين في استدراج العمالة المنزلية من منازل كفلائهم.

وبينت أن ذلك النشاط مدعم بجهود المباحث في الاستمرار بعمليات البحث والتحري وجمع الاستدلالات التي تم عن طريق تحديد أماكن تواجد بعض القائمين بعمليات الاستدراج والآليات المستخدمة.

وأشارت إلى أن الشخص الذي تم ضبطه في فعل الاستدراج لبعض العمالة المنزلية اعترف بنشاطه باستدراج العمالة في خروجها من منزل صاحب العمل.

وتشير إلى أن المركبتين المستخدمة قد تم استئجارهما من مكاتب تأجير السيارات من قبل المتهم وآخرين جاري البحث عنهم.

وذكرت أنه تم احالة المتورطين والمركبات المستخدمة في عمليات الاستدراج الى النيابة العامة وجاري استكمال التحقيق مع باقي المتهمين وتحديد أدوارهم تمهيدا لإحالتهم الى جهة الاختصاص.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت أمس الأحد أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت من ضبط شخصين من الجنسية الفلبينية وذلك أثناء قيامهما باستدراج مجموعة من عاملات المنازل من ذات الجنسية.

وقالت انه أثناء التحقيق مع المتهمين أقرا واعترفا بارتكابهما هذه الجريمة وعدة جرائم مماثلة في مناطق مختلفة من البلاد جاري العمل على حصرها.

وأضافت ان المتهمين أفادا أيضا بأنهما يقومان بالفعل بالتواصل مع عاملات المنازل من الجنسية الفلبينية وتحريضهن على الهرب من منازل كفلائهن.