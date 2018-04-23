البنك الكويتي للطعام: بناء 100 مسجد في الهند وإندونيسيا خلال عام

مدير عام بنك الطعام سالم الحمر

كتب بواسطة: %s جريدة الجريدة المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:07 23/04/2018 حدث بتاريخ: 14:07 23/04/2018

كشف البنك الكويتي للطعام والإغاثة – الصرح الخيري الأول بالمنطقة – عن سعيه لأنشاء 100 مسجد في اندونيسيا و الهند خلال عام ، وذلك ضمن التوسعات الخيرية التي يقوم بها بنك الطعام خارج الكويت .

واعلن بنك الطعام في بيان صحفي عن البدا في تلقي التبرعات المالية لبناء المساجد في الدول الاسلامية ، حيث تصل قيمة بناء المسجد في الهند نحو 2500 دينار و في اندونيسيا نحو 5000 الاف دينار .

ودعا بنك الطعام أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء والمحسنين في الكويت إلى المساهمة في هذا المشروع الذي يصب في تفعيل مبدأ التكافل الاجتماعي بين المسلمين في تلك البلدان الفقيرة والتيسير عليهم وتفريج كروبهم، لافتا إلى أن فضل المساهمة في تلك المشاريع عظيم وأجرها كبير عند الله تعالى في الدنيا والآخرة .

وبهذه المناسبة قال مدير عام بنك الطعام سالم الحمر ان هذه المشاريع الخيرية تستهدف توفير المساجد للمسلمين في تلك البلدان للتيسير عليهم في تأدية الصلوات والعبادات، وذلك من منطلق ما حثنا به دين الاسلام من بناء المساجد كونه منارة للمسلمين في كلّ شؤون حياتهم، فيقول الله تعالى في سورة التوبة : (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين) ، وعلى هذا فعمارة المساجد تكون إما حسية أو معنوية: فعمارتها الحسية تكون بالبناء والترميم والصيانة وتوفير ما تحتاج إليه من خدمات. والعمارة المعنوية تكون بالصلاة وحلقات تحفيظ القرآن الكريم والمحاضرات والندوات والذكر والدعاء ، وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله – تعالى - بنى الله له مثله في الجنة» البخاري.

واضاف سالم الحمر ان للمسجد أهمية في حياة المسلمين فإنه ما كاد يستقر المقام برسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة حتى كان أول ما بدأ به هو بناء مسجد قباء ، ومن أجل ذلك كان هذا المشروع ، لمساعدة المسلمين في ربوع الأرض على تحقيق شعيرة من أهم شعائر الإسلام؛ ألا وهي الاجتماع على إقامة الصلاة.

وحث سالم الحمر الشركات والمؤسسات للمساهمة في بناء المساجد التي يقوم على تنفيذها بنك الطعام حاليا وذلك من خلال استقبال التبرعات سواء في مقر بنك الطعام بمنطقة العديلية قطعة 2 شارع عبد الله النوري قسيمه 12 او عن طريق الموقع الالكتروني www.kuwaitfoodbank.org او عن طريق إرسال رساله النصية للرقم 94122 بالمبلغ لخطوط زين - فيفا - اوريدو‎ ، كما يمكن الاستفسار عن طريقة المساهمة عبر الهاتف 98885552 .