أمير البلاد يثني على دور البلدية والقائمين على المشاريع الكبرى التي ستشكل نقلة حضارية للكويت

سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يستقبل وزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام عبدالله الرومي

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:40 22/04/2018 حدث بتاريخ: 17:42 22/04/2018

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر السيف ظهر اليوم وزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام عبدالله الرومي ومدير عام بلدية الكويت المهندس احمد عبدالله المنفوحي حيث أطلعا سموه رعاه الله على أهم المشاريع الحيوية والمستقبلية وما وصلت اليه من مراحل متقدمة بالانجاز كذلك المشاريع الداعمة للشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تساهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم.

هذا وقد أثنى سموه رعاه الله على دور بلدية الكويت والقائمين على هذه المشاريع والتي ستشكل نقلة حضارية في مجال المشاريع الكبرى لدولة الكويت وما توليه من اهتمام للشباب لتحقيق طموحاتهم بتنمية وطنهم متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والسداد.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الاميري بالانابة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.