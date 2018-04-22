الوزير الحجرف: فخورون بالكفاءات الكويتية في البنك الدولي و نتطلع لزيادة أعداد العاملين في المنظمة

لقاء معالي وزير المالية د.نايف فلاح الحجرف بمجموعة من المواطنين الكويتيين العاملين في مجموعة البنك الدولي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:23 22/04/2018 حدث بتاريخ: 14:23 22/04/2018

التقى معالي وزير المالية د. نايف فلاح الحجرف بمجموعة من المواطنين الكويتيين الذين يعملون في مجموعة البنك الدولي حيث اطلع معاليه على تجربتهم في العمل في المجموعة وعن تقييمهم للتجربة وذلك أثناء مشاركته في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في العاصمة الأمريكية.

وقد أعرب معالية عن الرغبة في تعزيز التعاون بين الكويت ومجموعة البنك الدولي في مجال التدريب ونقل الخبرات والمساهمة في التنمية البشرية، مؤكداً أهمية تطوير الرأس المال البشري الكويتي لمواجهة التحديات وقد قال في تصريح له بعد اللقاء " إننا فخورون بالكفاءات الكويتية العاملة في البنك الدولي ونتطلع إلى زيادة أعداد العاملين الكويتيين في المنظمة حيث تمتاز مجموعة البنك الدولي بكونها بيئة عمل متنوعة ومتعددة الثقافات تساهم في صقل وتطوير الكويتيين، وهو ما عرضته على رئيس البنك الدولي السيد/ جيم كيم وقد لاقى كل استحسان وترحيب."

يذكر أنه في عام 2004 تم توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين الهيئة العامة للاستثمار و البنك الدولي و التي تهدف إلى توفير فرص عمل للكويتيين في مختلف إدارات البنك الدولي بواقع خمسة وظائف سنويا بحيث تتحمل الهيئة العامة للاستثمار 50% من تكاليف هذه الوظائف و يتحمل البنك الدولي النسبة المتبقية.

ذلك واطلع معاليه في اليوم الثالث لمشاركته في اجتماعات الربيع السنوية على دراسات البنك الدولي بعملية الإصلاح الإقتصادي والمالي في الكويت حيث أطلع معاليه على مقترحات البنك حول تطوير مشاريع الشراكة بين القطاعين العام و تطوير نظام الشراء الإلكتروني المخطط تطبيقه في وزارة المالية قبل تعميمه على بقية جهات الدولة، على أن يتم عقد إجتماع بين وزارة المالية والبنك الدولي في الكويت الشهر المقبل.