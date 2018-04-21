الداخلية: تحديد 3 فلبينين ساعدوا خادمة على الهرب وجاري ضبطهم والواقعة غير مسبوقة

شعار وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:50 21/04/2018 حدث بتاريخ: 14:51 21/04/2018

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية اليوم السبت أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من تحديد هوية المتهمين الذين قاموا بمساعدة الخادمة الفلبينية على الهروب من منزل كفيلها.

وأوضحت الإدارة في بيان صحفي أن المتهمين ثلاثة وهم من الجنسية الفلبينية وتم التعرف عليهم وجاري إلقاء القبض عليهم مع الخادمة الهاربة.

وأكدت أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق متقاعد الشيخ خالد الجراح الصباح يولي هذه الواقعة الخطيرة اهتماما كبيرا وقد أصدر توجيهاته للجهات الأمنية المعنية بسرعة إلقاء القبض على المتهمين والكشف عن كافة ملابسات القضية التي تم تسجيلها تحت رقم (33/2018) جنايات مخفر (ميناء عبدالله).

وأشارت إلى أن (الداخلية) تقوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية حول هذا الموضوع معربة عن القلق العميق تجاه هذه الواقعة غير المسبوقة وأن الوزارة تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتورطين فيها.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية استدعت أمس الجمعة سفير جمهورية الفلبين لدى البلاد وسلمته مذكرتي احتجاج تتعلقان بالتصريحات التي صدرت من بعض المسؤولين الفلبينين التي تنطوي على إساءة بالغة لدولة الكويت فضلا عن التصرفات التي قام بها بعض العاملين في سفارة جمهورية الفلبين التي تمثل إخلالا وتجاوزا للاعراف الدبلوماسية التي تحكم علاقات البلدين.