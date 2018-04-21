"الأرصاد": طقس البلاد غير مستقر والرياح مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:34 21/04/2018 حدث بتاريخ: 13:35 21/04/2018

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية في الإدارة العامة للطيران المدني إن الطقس في البلاد نهار اليوم السبت غائم جزئيا والرياح تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة.

وذكرت (الأرصاد) على موقعها الإلكتروني الرسمي أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح سرعتها بين 15 و 45 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة مع فرصة أمطار متفرقة.

وأضافت أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة هي 37 درجة في حين يكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و 6 أقدام.

وعن حالة الطقس ليلا أفادت بأنه يكون معتدلا والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 10 و 35 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة.

ولفتت إلى أن حالة البحر ليلا يكون خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و 5 أقدام.

وعن الطقس غدا بينت أنه يكون غائما جزئيا مع فرصة للغبار ودرجة الحرارة الصغرى 21 والعظمى 33 والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية وتتراوح سرعتها ما بين 18 و 45 كيلومترا في الساعة.

وأشارت إلى أن الطقس بعد غد الاثنين تقل فيه السحب تدريجيا والرياح مثيرة للغبار مع فرصة أمطار متفرقة وتكون الرياح جنوبية تتحول إلى شمالية غربية وتتراوح سرعتها ما بين 20 و 50 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة الصغرى 21 درجة والعظمى 35 درجة.