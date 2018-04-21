الوزير العازمي: احالة مجموعة جديدة من الشهادات الجامعية المزورة مع المتسببين بها إلى النيابة

وزير التربية والتعليم العالي د.حامد العازمي

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:42 21/04/2018 حدث بتاريخ: 12:42 21/04/2018

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور حامد العازمي اليوم السبت إحالة (التعليم العالي) مجموعة جديدة من الشهادات الجامعية مع المتسببين بها إلى النيابة العامة بعد اكتشاف شبهات تزوير فيها.

وأكد الوزير العازمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) استمرار الوزارة في محاربة آفة الشهادات الوهمية والمزورة تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في مكافحة الفساد عموما وفي التعليم خصوصا دون أي تباطؤ.

وقال إن "وزارة التعليم العالي أحالت مجموعة من حملة الشهادات الجامعية التي حصلت على معادلات في أوقات سابقة إلى جانب المتسببين بها إلى النيابة العامة وذلك بعد اكتشاف شبهات تزوير في الشهادات المعنية لدى مراجعة سجلات الوزارة".

وشدد على استمرار وزارة التعليم العالي في نهجها الرامي إلى اجتثاث أي شهادات جامعية بكل المراحل سواء الإجازات الجامعية أو الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) يثبت أنها وهمية أو مزورة كاشفا "أن هناك م

جموعة جديدة ستتم إحالتها إلى النيابة العامة خلال أيام في إطار الحرص على ضمان المحافظة على جودة التعليم في البلاد".وأكد الوزير العازمي حرص مجلس الوزراء على محاربة هذه الظاهرة باعتبارها إحدى ظواهر الفساد في البلاد مشددا على أنه "لا تهاون مع من يثبت عدم صحة شهاداتهم".وأشاد بجهود العاملين في وزارة التعليم العالي

وعلى رأسهم موظفو إدارة المعادلات وقياديو الوزارة في مساعيهم للكشف عن أي شبهات تزوير لمحاربة آفة الشهادات المزورة والعمل على ضمان جودة التعليم في البلاد

.وكانت وزارة التعليم العالي أحالت خلال الأشهر الماضية مجموعة من الشهادات حامت حولها شبهة التزوير إلى النيابة العامة وسط تأكيد الوزارة على متابعتها الحثيثة والدؤوبة لاجتثاث هذه الظاهرة وكشف حالاتها.