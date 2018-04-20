الجريدة/ السفير الفلبيني: تشكيل فريق تدخل سريع لتهريب الخادمات من منازل مخدوميهن

السفير الفلبيني لدى البلاد ريناتو أوفيلا

كتب بواسطة: %s جريدة الجريدة المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 23:07 20/04/2018 حدث بتاريخ: 23:07 20/04/2018

بعد انتشار مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفريق «تدخل سريع» فلبيني يكشف تهريب العمالة المنزلية من منازل المواطنين في مركبات تحمل لوحات دبلوماسية، أقر السفير الفلبيني في البلاد ريناتو أوفيلا بصحة هذا المقطع، معترفاً بأن «الفريق يقوم بعمليات كهذه منذ أكثر من شهر، وأنقذ حالات كثيرة من منازل مخدوميها في جميع مناطق الكويت».

وقال السفير أوفيلا لـ «الجريدة» إن تدخل الفريق، الذي يتكون من 7 أشخاص، يحدث عند «الحالات الطارئة التي لا يمكنها انتظار مخاطبة وزارتي الداخلية والخارجية الكويتيتين، لتدخلهما»، معتبراً أن ذلك «أمر طبيعي».

وأوضح أن السفارة، بعد تدخلها لتهريب الخادمات، تطالب كفلاءهن بمستحقاتهن إذا كانت لهن رواتب متبقية، بالإضافة إلى تحميل الكفيل إجراءات السفر من إحضار الجواز ودفع قيمة التذكرة، مضيفاً أن «اتفاقية العمالة بين البلدين لم تنتهِ حتى الآن».

وكانت الكويت شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية عمليات فرار كبيرة ولافتة للعاملات الفلبينيات بعد التصريحات التي أطلقها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، والتي شلّت سوق العمالة المنزلية في الكويت.

على صعيد متصل، كشف مصدر دبلوماسي رفيع أن مانيلا وضعت مزيداً من الشروط، لكي تعود عمالتها إلى السوق المحلي، لافتاً إلى أن «الخارجية» الكويتية تعكف حالياً على دراستها، «ولن يوقع أي قرار يمس المواطن وحقوقه».

ورجح المصدر أنه لن يتم تحديد موعد زيارة الرئيس الفلبيني المزمعة للكويت، حتى يصل الجانبان إلى اتفاق نهائي يوقعه المسؤولون عن ذلك الملف.