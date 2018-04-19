السكنية: توصيل التيار الكهربائي لـ 292 قسيمة في مشروع الوفرة القائم والمتبقي 78 قسيمة جاري ايصال التيار لها

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:29 19/04/2018 حدث بتاريخ: 16:42 19/04/2018

أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها قامت بتوزيع عدد 370 قسيمة في منطقة الوفرة القائم ضمن مشروع الوفرة الاسكاني، مبينة انه تم انهاء أعمال إيصال التيار الكهربائي لعدد 292 قسيمة والمتبقي 78 قسيمة فقط على ان يتم تغذيتها من المحطات التي تم استلامها.

واعلنت المؤسسة في بيان صحافي عن قيامها بالاستلام الابتدائي لعدد 4 محطات تحويل فرعية بالقطعة رقم 1 بمنطقة الوفرة القائم، مبينة ان انجاز هذه المحطات يأتي في اطار استكمال المؤسسة لجميع الخدمات التي يحتاجها المواطنين والمباني العامة بالمنطقة، موضحة ان هذه المحطات ستقوم بالتغذية الكهربائية لعدد من بيوت المواطنين ومبنى المركز الصحي ومبنى السوق المركزي الفرعي الذين سيوفران خدمة كبيرة للمواطنين.