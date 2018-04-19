الإطفاء: الهزة الأرضية التي شعر بها بعض سكان الكويت ناتجة من زلزال وقع بالقرب من مدينة بوشهر الإيرانية

الإدارة العامة للإطفاء

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:36 19/04/2018 حدث بتاريخ: 11:36 19/04/2018

ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة للإطفاء في بيان لها اليوم الخميس بان غرفة العمليات المركزية التابعة للإدارة العامة للاطفاء تلقت 10 اتصالات من مواطنين ومقيمين كانت للإستفسار عن شعورهم في هزة أرضية.

وأوضحت الإدارة بان ادارة العمليات المركزية نوهت عن مصدر الهزة الأرضية التي شعر بها بعض السكان في دولة الكويت وخصوصا سكان المناطق الساحلية أساسها زلزال حدث بالقرب من مدينة بوشهر الايرانية.

وبناء على المعلومات التي وردتنا من الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للابحاث العلمية بأن الزلزال حدث بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر وبعمق 10 كم ، ويبعد مصدر الزلزال 360 كم تقريبا عن دولة الكويت.

علما بأن هذا الزلزال لم يحدث أي أضرار ولله الحمد على دولة الكويت.

لذلك ، تناشد ادارة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة للإطفاء جميع المواطنين والمقيمين بمتابعة الأخبار الرسمية فيما يتعلق بشأن الهزة الأرضية وعدم الاتصال على رقم الطوارئ 112 إلا للضرورة وفي حالات طلب المساعدة فقط ، لكي تتمكن فرق الإطفاء من توفير المساعدة بالشكل السريع لمن يحتاجها.