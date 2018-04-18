البيئة: رصدنا نفوقا بسيطا لأسماك "الجم" في الجون وظاهرة ازدهار قناديل البحر جنوب البلاد

جون الكويت

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 18:29 18/04/2018 حدث بتاريخ: 18:34 18/04/2018

رصدت إدارة رصد السواحل والتصحر في الهيئة العامة للبيئة الكويتية نفوقا بسيطا لأسماك (الجم) اليوم الاربعاء وذلك في المنطقة الوسطى لجون الكويت.

وقالت الهيئة في بيان صحفي ان ادارة رصد السواحل قامت بعمل مسح للشواطئ بدءا من الواجهة البحرية للجزيرة الخضراء وساحل كاظمة مشيرة إلى ان النفوق كان في ساحل مجمع احواض السباحة وساحل المنطقة الحرة وشواطئ السلام والشويخ ومستشفى الولادة بأعداد ضئيلة من نوع (الجم).

وأضافت ان الادارة المعنية تتابع الحالة البيئية على الشواطئ البحرية بشكل مستمر ودوري لمراقبة جميع المتغيرات التي قد تؤثر على جودة وسلامة البيئة البحرية مهيبة برواد الشواطئ عدم الاقتراب أو المساس بالأسماك النافقة لما لها من تأثير سلبي على صحة الانسان.

وأوضحت ان الادارة رصدت اليوم أيضا وبالتنسيق مع اللجنة الكويتية للرياضات الجوية ظاهرة لازدهار قناديل البحر جنوبي البلاد عبر قيام الفريق بجولات جوية فوق منطقتي (الخيران والزور).

وأشارت إلى انه تبين من خلال هذه الجولات وجود كمية كبيرة من هذه القناديل بالقرب من محطة الزور بمساحة 10000 متر مربع تقريبا تتراوح المسافة بينها من 20 الى 30 سنتيمترا إضافة إلى كمية أخرى بمساحة 4000 متر مربع في رأس الزور والمسافة بينها من 30 سنتيمترا الى متر.

وأكدت الهيئة قيامها بالتنبؤ بالظواهر البحرية التي قد يكون من بينها ظاهرة ازدهار الطحالب الضارة التي قد تؤدي لنفوق الاسماك مبينة ان ادارتها المعنية رصدت مواقع متعددة في الايام القليلة الماضية والتي تعتبر من المناطق التي يتكرر فيها ظواهر النفوق.

وذكرت ان الادارة رصدت تغيرا في تلك المناطق ولوحظ فيها تغير في بعض المؤشرات الفيزيائية والحيوية التي قد تؤدي في الفترة المقبلة إلى حوادث سلبية غير مرغوب فيها مثل ظاهرة ازدهار الطحالب وقناديل البحر ونفوق بعض الأسماك مثل ما تم ملاحظته اليوم وفي الأعوام السابقة بشكل دوري لنفوق أسماك (الجم).