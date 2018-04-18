أمير البلاد معزيا بوفاة باربارا بوش: تمتعت بمحبة وتقدير عال لدى أبناء الشعب الامريكي

صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:19 18/04/2018 حدث بتاريخ: 15:19 18/04/2018

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس جورج أتش بوش - الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة أعرب فيها سموه رعاه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولأسرته الكريمة بوفاة حرم فخامته السيدة باربارا بوش.

مشيدا سموه حفظه الله بما تمتعت به من محبة وتقدير عال لدى أبناء الشعب الأمريكي راجيا سموه رعاه الله لها الرحمة ولفخامته وأسرته الكريمة وللشعب الأمريكي الصديق جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سموه رعاه الله ببرقية تعزية لفخامة الرئيس جورج دبليو بوش - الرئيس الثالث والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والدته السيدة باربارا بوش راجيا سموه لها الرحمة ولفخامته وأسرته الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقيتي تعزية إلى كل من فخامة الرئيس جورج أتش بوش - الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وفخامة الرئيس جورج دبليو بوش الرئيس الثالث والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ضمنهما سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة السيدة باربرا بوش راجيا سموه رعاه الله لها الرحمة ولفخامتهما ولأسرتيهما الكريمة وللشعب الأمريكي الصديق جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيتي تعزية مماثلتين.