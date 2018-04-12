الداخلية: مكرمة أميرية بالعفو عن 2280 من السجناء

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:37 12/04/2018 حدث بتاريخ: 17:37 12/04/2018

بمبادرة سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه- صدر مرسوم أميري لعام 2018 بالعفو عن باقي العقوبات المحكوم بها على بعض الأشخاص والبالغ عددهم (2280) نزيلا تم الإفراج الفوري عن (446) وتخفيض العقوبات الجزائية عن (1633) ورفع سابقة الإبعاد عن (169) والإفراج الفوري مع البقاء على ذمة قضايا اخرى عن (32) والعفو عن بعض الغرامات المالية تمثلت في إسقاط الغرامة عن (608) نزيلا بالإضافة إلى إسقاط الكفالات عن (43).

وقد هنأ وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء عبد الله المهنا جميع من شملهم العفو الأميري سواء بالإفراج الفوري أو تخفيض العقوبة أو رفع سابقة الإبعاد وأيضا أهالي وذوي المشمولين بالعفو الأميري.

وقدم اللواء المهنا الشكر لكل من ساهم في مشروع العفو الأميري واللجان المتخصصة في هذا الشأن من وزارة العدل وسلك القضاء والنيابة العامة والديوان الأميري.

كما توجه بالشكر للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والإدارات التابعة على دورها المتمثل برعاية النزلاء والأنشطة التي كان لها الدور في الإصلاح والمحافظة على النزلاء ودور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمراكز التابعة لها واللجان التطوعية داعياً الله أن يمن على كل من حاز على هذه المكرمة بالنجاح والتوفيق في حياتهم المقبلة ونوه بأن اعداد النزلاء المشمولين بالعفو لهذا العام ضعف الأعوام السابقة .

حضر مراسم العفو وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء عبد الله المهنا، ومدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بالإنابة العميد عادل الإبراهيم، ومدير إدارة مكتب وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام العميد عبد العزيز التورة ومدير عام إدارة التنفيذ المدني بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام العقيد ناصر اليحيى ومدير إدارة العلاقات العامة العقيد صالح السهيل، وعدد من مدراء الإدارات ومساعديهم بقطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام.