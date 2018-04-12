"تشجيع الاستثمار": رفعنا قرار فتح مكاتب استقدام عمالة منزلية للمستثمرين لاجانب بملكية 100% إلى مجلس الوزراء

هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:34 12/04/2018 حدث بتاريخ: 13:35 12/04/2018

رفع مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر قرار فتح مكاتب لاستقدام العمالة المنزلية مملوكة للشركات الأجنبية بنسبة 100٪؜ إلى مجلس الوزراء لإستصدار ما يراه مناسباً في هذا الموضوع.

وقالت الهيئة في بيان صحافي لها ،اليوم ، أن مجلس الإدارة اجتمع برئاسة وزير التجارة والصناعة خالد الروضان وحضور أعضاء مجلس ادارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وناقشوا العديد من القضايا المختلفة الواردة في جدول الأعمال، بما فيها مقترح فتح مكاتب استقدام العمالة المنزلية بملكية 100٪؜ للشركات الأجنبية.

وأضافت إن الهدف من اصدار القرار خفض تكلفة استقدام العمالة المنزلبة و تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين، لافتة الى ان دخول الشركات الاجنبية الى هذا القطاع من شأنه تشجيع الاستثمار في البلاد بهذا المجال وفتح أبواب المنافسة بين الشركات والمكاتب العاملة في هذا القطاع بما بعود بالفائدة على الجميع.

وأوضحت الهيئة" ان مجلس الإدارة مع الإدارة التنفيذية يسعيان لوضع العديد من الخطط التطويرية الهادفة لتعزيز دور المستثمر الأجنبي في الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمته فيه، والعمل على زيادة جذبهم للاستثمار في البلاد"، مشيرةً إلى أن الإدارة التنفيذية تعمل بشكل مستمر لتسويق هذا الأمر على المستثمرين الأجانب، والتواصل مع الشركات العالمية الكبرى.