السكنية: تسليم 219 مبنى عام في مدينة صباح الأحمد للجهات المستفيدة والمشغل منها 196

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:00 11/04/2018 حدث بتاريخ: 16:01 11/04/2018

أكد نائب مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية لشؤون التنفيذ المهندس علي الحبيل تسليم المؤسسة كل المباني العامة للجهات الحكومية في مدينة صباح الأحمد السكنية قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف الحبيل في تصريح للصحفيين عقب ترؤسه اجتماعا ضم عددا من الجهات الحكومية اليوم الأربعاء في مقر المؤسسة ان (السكنية) تنسق حاليا مع الجهات الحكومية لاستكمال استلام وتشغيل المباني التابعة لها في مدينة صباح الأحمد.

وأوضح ان إجمالي المباني العامة في مدينة صباح الأحمد يبلغ 316 مبنى المنجز منها 282 فيما تم تسليم 77 في المئة منها للجهات المستفيدة بواقع 219 مبنى في حين يبلغ عدد المشغل منها 196 مبنى.

وذكر ان المتبقي من المباني الحكومية والبالغ عددها 49 مبنى تم استلامها من قبل المؤسسة الا انه لم يصلها التيار الكهربائي في حين تم ايصال التيار الى 14 مبنى ولم تتسلمها الجهات المستفيدة بعد.

يذكر ان الاجتماع الذي ترأسه الحبيل ضم ممثلي وزارات (الداخلية) و(التربية) و(الصحة) و(الشؤون الاجتماعية والعمل) إلى جانب بلدية الكويت ووزارة المواصلات والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

ويأتي الاجتماع تنفيذا لتكليف مجلس الوزراء المؤسسة العامة للرعاية السكنية لمتابعة إنجاز البنية التحتية الرئيسية لمدينتي صباح الأحمد والخيران السكنتين.