"التأمينات الاجتماعية" تعرض انجازاتها في مجال تكنولوجيا المعلومات بمعرض دبي

احمد التركي وفاطمة الناصر في لقطة جماعية مع وفد المؤسسة المشارك في معرض دبي الدولي للانجازات الحكومية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:18 09/04/2018 حدث بتاريخ: 17:18 09/04/2018

استعرضت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية اهم منجزاتها في مجال تكنولوجيا المعلومات وذلك امام زوار معرض دبي الدولي للانجازات الحكومية الذي انطلق اليوم الاثنين.

كما استعرض وفد المؤسسة المشاريع التي تقوم بها لتسهيل الإجراءات والقضاء على الدورة المستندية بفضل الاستثمار الواسع في الأنظمة الإلكترونية التابعة لها.

وقال نائب المدير العام لشؤون تكنولوجيا المعلومات لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتي احمد التركي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش المعرض ان المؤسسة استغلت فرصة مشاركتها لبيان الانجازات التي حققتها والتي تهدف الى تغيير شامل في منظومة المؤسسة بما يواكب التطور الكبير الحاصل في مجال التكنولوجيا لاسيما مشروعها (نظام الميكنة).

واعتبر التركي ان نظام الميكنة الجديد الذي تقوم المؤسسة على إنجازه يعتبر "الحل الأمثل لمواجهة تحديات العمل" والنهوض بمستوى الخدمات التي تقدمها لجمهور المتعاملين.

واشار إلى ان المؤسسة فازت بشهادة الجدارة لجهودها في تطوير العمل باستخدام نظام الميكنة وذلك خلال المسابقة التي نظمتها جمعية الضمان الاجتماعي الدولية (اي اس اس ايه) أخيرا.

واكد ان معرض دبي الدولي للانجازات الحكومية هو المنصة المناسبة لاستعراض ما تم تحقيقه في نظام الميكنة لاسيما وان المشاركين فيه يأتون من عدة دول خليجية وعربية واجنبية مما يعد فرصة هامة لإبراز اسم دولة الكويت في مجالات تسهيل المعاملات والتطوير الاداري وتقليص الدورة المستندية.

وعن تفاصيل (نظام الميكنة) قالت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية الكويتية فاطمة الناصر ل(كونا) ان النظام يوفر بيئة برمجية عالية الجودة تحتوي على العديد من الأدوات التقنية التي تم تطويرها بأياد كويتية كفؤة حيث يقوم بتحويل النماذج الورقية الى نماذج إلكترونية تفاعلية يتم ربطها مع قواعد البيانات التابعة للمؤسسة.

وافادت بان النظام الجديد استطاع تحويل المعاملات اليدوية الى معاملات إلكترونية سريعة الإنجاز وذلك في جميع قطاعات المؤسسة مما سهل استرجاع البيانات وتوجيه الطلبات المختلفة بشكل آلي تماما. وبينت الناصر ان نظام الميكنة يوفر تقنية توقيع النماذج إلكترونيا من خلال جهاز التوقيع الذكي والبصمة اليدوية موضحة انه تم ربط النظام مع الشبكة العامة لنظام التراسل الإلكتروني الحكومي (جي تو جي).

واشارت إلى ان المؤسسة من خلال مشاركتها في معرض دبي الدولي للانجازات الحكومية تهدف الى تعريف الجهات النظيرة المشاركة سواء الخليجية او العربية بهذا النظام الفعال الذي عكفت المؤسسة على تطويره ذاتيا وتبادل الخبرات حول أهم الحلول التكنولوجية المتعلقة بمؤسسات الضمان الاجتماعي.

يذكر ان معرض دبي الدولي للانجازات الحكومية هو المنصة الرئيسية لإبراز اهم الانجازات التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات التنمية والاقتصاد وتطوير الخدمات ويتم فيها دعوة الجهات الحكومية الخليجية والعربية والأجنبية لاستعراض إنجازاتهم في تلك المجالات وتبادل الخبرات بشأنها.