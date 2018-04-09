الداخلية: ضبط 14 حاوية قادمة عبر منفذ ميناء الشويخ محملة بالألعاب النارية والمفرقعات

جانب من عملية ضبط الحاويات

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:21 09/04/2018 حدث بتاريخ: 15:22 09/04/2018

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الأمن الخاص (الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة) بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك تمكنوا من ضبط "14" حاوية قادمة من إحدى الدول عبر منفذ ميناء الشويخ محملة بالمفرقعات والألعاب النارية اليوم الإثنين وذلك بالمخالفة الصريحة لقانون الجمارك رقم 49/2002 بشأن حظر الاستيراد وبيع وحيازة ألعاب نارية بجميع أنواعها وأشكالها وأحجامها.

وأضافت أن معلومات وردت تفيد بوجود شاحنات قادمة من خارج البلاد من إحدى الدول محملة بــ 14 حاوية مفرقعات وألعاب نارية وعلى ضوء هذه المعلومات تم التنسيق مع الإدارة العامة للجمارك "قطاع البحث والتحري" في ميناء الشويخ حيث تم تتبع حركة وصول الشاحنات إلى البلاد ووضعها تحت المراقبة.

وذكرت أنه بالتفتيش على الحاويات تبين أنها محملة بالألعاب النارية والمفرقعات فتم تفريغها وحصرها حيث قدرت قيمة كـل حاوية بمبلغ 500 ألف دينار تقريباً.