الوزير العفاسي يقوم بجولة تفقدية في محاكم الجهراء الجديد

وزير العدل المستشار د.فهد العفاسي والوكيل عبداللطيف السريع خلال الجولة التفقدية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:25 08/04/2018 حدث بتاريخ: 14:26 08/04/2018

قام وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد محمد العفاسي، يرافقه وكيل وزارة العدل عبداللطيف سريع السريع بجولةٍ تفقدية لمجمع محاكم الجهراء الجديد في محافظة الجهراء وذلك للاطمئنان على سير العمل والوقوف على مدى رضا المراجعين عن الخدمات المقدمة لهم وتلبية احتياجاتهم، بالإضافة إلى توفير كافة ما يصب في مصلحة العمل.

وقد شملت الجولة كافة أدوار مجمع محاكم الجهراء الجديد والمرافق التابعة له، كما حرص وزير العدل والوكيل السريع على استطلاع آراء المراجعين والموظفين والإنصات لمتطلباتهم ورؤاهم المختلفة وعلى مدى رضا المتعاملين مع مختلف قطاعات وزارة العدل والخدمات المقدمة لهم.

كما اطلع الوزير العفاسي على احتياجات الإدارات والأماكن المخصصة لها ووجه بضرورة توفير أماكن تتناسب مع حجم العمل تكفل راحة الموظفين وخصوصية المراجعين للإدارات القائمة والخاصة بعمل الموثقين الشرعيين والموثقين وموظفي إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق.

كما تأتي هذه الجولة ضمن الزيارات المتواصلة لقيادات الوزارة على مختلف المباني والمقرات التابعة لوزارة العدل لتفقد الأوضاع والإطلاع على أماكن العمل المخصصة وسير العمل فيها، تمهيداً لنقل مقر إدارة خبراء محافظة الجهراء لمجمع محاكم الجهراء الجديد، وذلك استناداً لقانون الخبراء الجديد رقم (25) لسنة 2016.

كما تهدف الجولة للإطلاع على أماكن العمل المخصصة لنيابة المخدرات في محافظة الجهراء تمهيداً لنقلها للمجمع قريباً، وذلك بهدف تسليم المباني المستأجرة وهو ما تهدف إليه خطة وزارة العدل الإستراتيجية لخفض الأعباء المالية عن الموازنة العامة للدولة واستغلال المباني الحالية المملوكة للوزارة.