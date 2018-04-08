الزراعة: لا يمكن التنازل عن أرض منتزه بوحليفه وجاري دراسة تحويلها الى أول حديقة للنباتات في الكويت

الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:53 08/04/2018 حدث بتاريخ: 13:53 08/04/2018

رفضت الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية تسليم أرض منتزه بوحليفه الى بلدية الكويت تمهيدا لتحويلها الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وقالت الهيئة في كتاب أرسلته الى البلدية ردا على مقترح للنائب عبدالله فهاد أنه من غير الممكن الموافقة على المقترح وذلك مراعاة للتوجهات العامة للهيئة خاصة في الفترات الأخيرة بعدم التنازل عن أية مساحات أو أجزاء من الأراضي المخصصة لمشروعات الهيئة المختلفة في ظل توجهات خطة الهيئة لتوسعة وتطوير مشروعاتها.

وأضافت أن موقع منتزه بوحليفه جاري دراسته حاليا وفق برنامج الشراكة بين منظمة الأغذية والزراعة ودولة الكويت ليكون أول مشروع يتم تنفيذه وفقا للبرنامج بإقامة أول حديقة للنباتات في الكويت خاصة لما يتمير به الموقع من خصائص لا تتوفر في مناطق أخرى.