مساجد الفروانية: مجموعة من "جماعة التبليغ" باتت في مصلى النساء في أحد مساجد اشبيليه وتم احالتها الى المخفر

صلاح الشلاحي

كتب بواسطة: %s صحيفة الراي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:18 06/04/2018 حدث بتاريخ: 13:18 06/04/2018

‏أوضح مدير إدارة مساجد محافظة الفروانية صلاح الشلاحي أن المقصود من التعميم الصادر بشأن «عدم دخول جماعة التبليغ الى المساجد إلا بعد أخذ موافقة رسمية من الإدارة» ليس منع جماعة التبليغ من دخول المساجد وإنما المقصود عدم المبيت في المساجد دون إذن الإدارة وموافقتها.

وأضاف الشلاحي إنه قد حدثت قبل يومين واقعة في أحد مساجد منطقة اشبيليه عندما قامت مجموعة من جماعة التبليغ بالمبيت في مصلى النساء دون علم الإدارة ما أدى الى وقوع مشكلة مع بعض الأخوات المصليات اللاتي فوجئن بوجود الرجال في المصلى المخصص لهن ما أدى الى تدخل الشرطة وإحالة المجموعة للمخفر.

وتابع: لقد سبق واجتمعت مع قياديي الجماعة وبيّنا لهم وجوب التقيد باشتراطات الوزارة من المحافظة على حرمة المساجد ونظافتها وعدم الدخول لمصلى النساء ووجوب أخذ موافقة الوزارة قبل الدخول واتفقنا على ذلك لتنظيم العمل لكن للأسف لم يتم الالتزام من قبلهم ما اقتضى إصدارنا للتعميم.