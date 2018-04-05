الوزير الصالح: مكافحة الفساد يحظى باهتمام استثنائي باعتباره من اهم الأولويات الحكومية

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:32 05/04/2018 حدث بتاريخ: 17:33 05/04/2018

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح اليوم الخميس حرص الحكومة الكويتية على ايلاء مكافحة الفساد أهمية كبيرة.

وقال الصالح في بيان صحفي عقب استقباله مجلس الإدارة الجديد لجمعية الشفافية الكويتية ان موضوع مكافحة الفساد "يحظى باهتمام استثنائي باعتباره من اهم الأولويات الحكومية من خلال اتخاذ كل التدابير والخطوات الكفيلة بمواجهة مظاهر الفساد والقضاء على أسبابه وتجفيف منابعه".

وهنأ الصالح رئيس وأعضاء جمعية الشفافية الكويتية بمناسبة تشكيل مجلس الإدارة الجديد للجمعية معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد.

وشدد على أهمية الدور الذي تقوم به الجمعية داعيا رئيس وأعضاء الجمعية الى تكثيف الجهود المشتركة لمواجهة آفة الفساد والقضاء على أسبابه وتعزيز الشفافية والنزاهة تحقيقا للمصلحة العليا.

واستمع الى شرح قدمه رئيس مجلس إدارة الجمعية ماجد المطيري حول نشاط الجمعية وأهدافها و تطلعاتها خلال المرحلة المقبلة.