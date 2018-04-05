الأشغال: نسبة انجاز مشروع مبنى ادارة الخبراء 80% ومتوقع انتهاءه في يوليو المقبل

مشروع مبنى إدارة الخبراء

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:48 05/04/2018 حدث بتاريخ: 15:51 05/04/2018

اعلنت وزارة الاشغال العامة في الكويت اليوم الخميس ان نسبة الإنجاز في مشروع مبنى ادارة الخبراء الواقع في منطقة الرقعي بلغت 80 في المئة متوقعة انتهاءه في يوليو المقبل.

وقال الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية في الوزارة المهندس غالب شلاش في تصريح صحفي عقب زيارة تفقدية للمشروع ان الزيارة تستهدف الوقوف على مستجدات الأعمال في الموقع وتذليل العقبات ليتم تسليم المشروع للجهة المستفيدة في يوليو المقبل.

وذكر شلاش أن مساحة الموقع تبلغ 10 آلاف متر مربع أما مساحة البناء فتبلغ 90 ألف متر مربع مضيفا ان المشروع يضم 16 دورا تتضمن الإدارة العليا والمكاتب الإدارية وقاعات المحاكم والاجتماعات والمؤتمرات والتدريب اضافة إلى مخازن ملفات ومختبر خرسانة وورشة فحص سيارات.

واضاف أنه تم البدء بالتنسيق مع الجهات المعنية للاسراع في إيصال التيار الكهربائي للمشروع تماشيا مع الخطة والبرنامج الزمني الموضوع مبينا انه سيتم توريد وتركيب قطع الأثاث للمشروع بدءا من منتصف الشهر الحالي.

واشار الى إنجاز التشطيبات الداخلية لكل الأدوار وإنجاز 93 في المئة من أعمال التكسيات الخارجية للمبنى والانتهاء من تنفيذ مبنى لمواقف السيارات يتكون من ثلاثة سراديب وخمسة أدوار علوية فيما تم تركيب الواح شمسية في سطح المبنى لاستخدامها في توفير الطاقة لإعادة استخدامها في تسخين المياه في دورات المياه والمطابخ.