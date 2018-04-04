الوقيان: "السكنية" نجحت بتنفيذ كامل خطتها الإسكانية للسنة المالية 2017/2018

السكنية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:01 04/04/2018 حدث بتاريخ: 16:01 04/04/2018

أعلن مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس بدر الوقيان نجاح المؤسسة بتنفيذ كامل التزاماتها وإنجاز جميع المشاريع التي تضمنتها خطتها الإسكانية للسنة المالية 2017/2018 والواردة ضمن الخطة الانمائية الثانية للدولة وطبقا للبرامج الزمنية الواردة في الخطة، مشيدا بجهود جميع العاملين بها والتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وبمشاركة القطاع الخاص.

وأضاف الوقيان في تصريح صحافي اليوم الأربعاء بمناسبة إتمام المؤسسة العامة للرعاية السكنية توزيع كامل قسائم مشروع جنوب عبدالله المبارك الإسكاني بأن المشروع الوارد في الخطة يشمل توزيع قسائم مشروع ضاحية جنوب عبدالله المبارك السكنية وعددها 3260 قسيمة إلى جانب مباشرة المؤسسة في تنفيذ أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية وتحديد القسائم ومواقف السيارات ومحطات الكهرباء الفرعية للمشروع، والمتوقع إنجازه خلال 24 شهر بعد أن تم التعاقد مع مقاول عالمي لتنفيذه.

وأوضح الوقيان أن خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية الإسكانية شملت إتمام توزيع جميع قسائم مدينة جنـوب المطلاع السكنية وعددهـا 28288 قسيمة ووصل فيها تاريخ أولوية التخصيص إلى 19/5/2013، كما باشرت بتنفيذ الطرق الرئيسية والبنية التحتية لكامل المشروع والبنية التحتية وتحديد القسائم لجميع الضواحي البلغ عددها 12 ضاحية من خلال توقيع 4 عقود مع مقاولين عالميين، كما طرحت مناقصات تنفيذ 4 محطات كهرباء رئيسية للمشروع.

وبين الوقيان أن المؤسسة انتهت خلال السنة المالية الماضية من توزيع شقق مشروع شمال غرب الصليبيخات، بالإضافة إلى إتمام توزيع جميع قسائم منطقة خيطان الجنوبي بالقطعتين 3 و4 وعددها 1448 قسيمة.

وتضمنت خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية متابعة تنفيذ محطات الكهرباء الرئيسية والمباني العامة ومراكز الضاحية ومراكز الشباب والفتيات في كل من مشروع الوفرة القائم وتوسعة الوفرة وغرب عبد الله المبارك.

كما تتابع المؤسسة حاليا إنشاء وإنجاز 520 شقة بمشروع السكن العمودي بالمحور الخدمي بمدينة جابر الأحمد، كما تعاقدت المؤسسة مع مقاول عالمي محلي لتنفيذ مشروع شرق ضاحية تيماء والمتضمن إنشاء وحدات سكنية عددها 509 بيت وخدماتها للفئات المنصوص عليها بالقانون رقم 2 لسنة 2015 الذي ألزم المؤسسة بتخصيص مسكن ملائم لمن قام ببيع بيته وسدد كامل قيمة القرض الممنوح له من بنك الائتمان الكويتي ولمرة واحدة على ان يكون ذلك بحق الانتفاع أو الإيجار له ولأسرته.

وطرحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بموجب خطتها مناقصتين بالمحور الخدمي بالضاحية الاستثمارية بمدينة صباح الأحمد السكنية احدهما لتنفيذ 40 عمارة تحتوي 720 شقة والثانية لتنفيذ 20 عمارة 390 شقة بإجمالي 1110 شقة تستفيد منها المواطنة الكويتية المطلقة والأرملة والمتزوجة من غير كويتي.

وشملت خطة المؤسسة طرح مناقصة تنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع المساكن منخفضة التكاليف وعددها 9800 بيت وسيستفيد منه ساكني مشروع الصليبية وتيماء، حيث سيتم تحويل أرض الصليبية وتيماء لاحقا إلى قسائم سكنية يستفيد منها أصحاب طلبات الرعاية السكنية، وذلك بعد التعديل التشريعي بقانون 36 لسنة 2016 على القانون 47 لسنة 1993 الذي ألزم المؤسسة طرح وتنفيذ المشروع بدلا من تأسيس شركة مساهمة عامة، حيث قام فريقها الهندسي بالتخطيط والتصميم ضمن فترة زمنية وجيزة وطرحه ضمن خطة السنة المالية.

وأشار الوقيان إلى أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تقوم حاليا بتخطيط وتصميم مدينة جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية، كما باشرت تخطيط وتصميم مدينة جنوب سعد العبدالله من خلال تفعيل اتفاقية الشراكة مع مؤسسة الأراضي والإسكان الكورية.

وذكر الوقيان أن المؤسسة طرحت الفرص الاستثمارية المتاحة في كل مدينة جابر الأحمد ومدينة صباح الأحمد ومدينة جنوب المطلاع أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشاريعها.

واختتم مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس بدر الوقيان تصريحه بشكر جميع العاملين بالمؤسسة والجهات الحكومية المعنية لتعاونها بتوفير مختلف الخدمات المطلوبة للمشاريع وكذلك القطاع الخاص الذي تعاون مع المؤسسة بشكل بناء أدى إلى تنفيذ الخطة بصورة مشرفة.