الرئيس المبارك يلتقي أ. حمزه الخياط ويأمر بطباعة الموسوعة الاملائية للصغار وتوزيعها على طلبة الابتدائي

المبارك مستقبلا أ. حمزه الخياط

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:21 04/04/2018 حدث بتاريخ: 15:21 04/04/2018

استقبل سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم مدير مركز الابداع اللغوي الأستاذ حمزة الخياط حيث أهدى سموه الموسوعة الإملائية للصغار وعدد من مطبوعات وإصدارات المركز.

حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد خالد الأحمد الصباح.

وقال الخياط في حسابه على تويتر اليوم "تشرفت صباح اليوم بمقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وقد دار الحوار حول الموسوعة الإملائية للصغار التي حازت على إعجابه لما فيها من طرق وأساليب حديثة في التعليم وقد أمر سموه بطباعة هذه الموسوعة لما لها من أهمية لتلاميذ وتلميذات المرحلة الابتدائية"

وأضاف "لقد أمر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بطباعة الموسوعة الإملائية للصغار وتوزيعها بالمجان ... تستاهلون ياأهل الكويت ... أنا سعيد جدا جدا ... الله يعز شيوخنا ... ديرة مامثلها ديرة".