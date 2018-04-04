الوزير الروضان: ودّعنا عصر الروبية مع تعديل آخر قانون تجاري من العهد القديم

وزير التجارة والصناعة خالد الروضان

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:54 04/04/2018 حدث بتاريخ: 12:58 04/04/2018

في تصريح صحفي عقب جلسة مجلس الأمة اليوم الأربعاء قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أن جلسة اليوم شهدت تعديل آخر قانون تجاري من العهد القديم وهي خطوة تقربنا أكثر من في اتجاه التحول الكامل لدولة عصرية، قانون السجل العقاري الذي تم إقراره اليوم يعتبر من القوانين النوعية التي تصب في مجرى القوانين الشعبية وخدمة كافة قطاعات الدولة.

وأضاف الروضان أن القانون الجديد سيمكننا من الانتقال من الورق والدفاتر إلى النظام الآلي والأرشفة الإلكترونية من خلال استحداث سجلات إلكترونية، وهو ما سيساعد ليس فقط بإنشاء قاعدة بيانات، بل سيساعد بالدراسات التحليلية التجارية أيضًا، كما أن هذا القانون سيحقق مبدأ الشفافية بالقطاع التجاري، والاطلاع على الأنشطة والكيانات التجارية ذات الصلة من توفير المعلومات للجمهور وأصحاب الشأن بالقطاع التجاري وهو ما نعتبره خطوة مهمة في رؤية الوزارة لتحقيق الشفافية وتوفير المعلومة للجمهور وذوي الشأن.

‏‎وأكد الروضان أن القانون الجديد أكثر مرونة من حيث التطبيق من القانون القديم، فالقانون الجديد يعطي الحق لذوي الشأن بطلب التأشير بالسجل التجاري في حالة الاحكام القضائية حتى في حالة عدم قيام إدارة الكتاب في المحكمة بالتواصل مع الوزارة، وهو عكس ما كان عليه الحال في القانون القديم تمامًا، القانون الجديد أتى على ذكر البيانات اللازمة بالسجل التجاري باحترافية وتفصيل، وهذا سيسهل التعامل مع أمور كثيرة مثل التحليل وأرشفة اللوائح التنفيذية وسيحقق مرونة بالتعامل مع هذا الأرشيف الضخم، كما سيسمح بتسجيل الموقع الالكترونية للشركات أو غيرها من البيانات التي قد تعتبر بالمستقبل أساسية، والعقوبات بالقانون القديم بالروبية وغير رادعة بينما في القانون الجديد تم معالجة هذه المشكلة.

‏‎وأوضح الروضان أن القانون القديم لا يتواءخم مع تطلعات ورؤى الوزارة التي تدخل ضمن الرؤية العامة للدولة والتى رسم سمو الأمير حفظه الله ورعاه خطوطها العريضة وتابع تطبيقها سمو رئيس مجلس الوزراء من خلال توجيهاته المستمرة للوزراء، فالقانون القديم لا يسمح لذوي الشأن بالتقدم بطلب للوزارة لتسجيل أحكام صادرة وذات علاقة بشركتهم، كما أن القانون القديم حدد على سبيل الحصر البيانات الواجب ذكرها في السجل و في الطلبات المقدمة بينما القانون الجديد يحيل هذه المسائل للائحة التنفيذية وذلك لتحقيق المرونة الكاملة، كما أن القانون السابق لا يجرم ظاهرة التضمين بينما القانون الجديد الذي تم إقراره اليوم في المادة 9 منه ينظم هذه المسألة و يجرمها.

‏‎وقال الروضان أسجل شكري لكل من عمل على هذا القانون من اخواني العاملين في وزارة التجارة والصناعة والشكر موصول لرئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية الذين كان لهم دور كبير في اقرار القانون وإخراجه بصيغته الحالية من خلال إضافة بعض التعديلات المهمة كإلزام الوزارة بإنشاء سجل الكتروني، واستبعاد الجمعيات التعاونية، وإعطاء مهلة سنة لتوفيق الاوضاع للمخالفين لمادة التضمين، وإضافة الحد الادنى للبيانات الواجب نشرها، وإلغاء عقوبة الحبس و الاكتفاء بالغرامة، وبدورنا في وزارة التجارة سندعم تطبيق هذا القانون بشفافية وكفاءة وفاعلية عالية لخدمة المستفيدين منه.

‏‎وأختتم الروضان تصريحه مشيدًا بأجواء التعاون التي سادت جلسة اليوم وانتهت باقرار هذا القانون النوعي الذي يضاف إلى جملة من القوانين والتشريعات التي تقدمت بها وزارة التجارة والصناعة بهدف الارتقاء بخدماتها وآليات عملها التنفيذية لخدمة المواطنين.