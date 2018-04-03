الداخلية: رفع الحظر عن العمالة المنزلية الأثيوبية

وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:07 03/04/2018 حدث بتاريخ: 16:08 03/04/2018

أصدر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح قراراً برفع الحظر عن استقدام العمالة المنزلية الأثيوبية وذلك بعد توقف دام لسنوات.

وأضاف أن قرار رفع الحظر عن العمالة المنزلية من الجنسية الأثيوبية يأتي بناء على الاجتماعات التي عقدت مع وفد من الحكومة الاثيوبيـة، وذلك لرفع المعاناة وتخفيف الأعباء على المواطنين والمقيمين خصوصاً مع قرب شهر رمضان الفضيل حيث إنه سيساعد كثيراً في خفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية بشكل كبير.

وأوضح اللواء الشيخ الجراح أن هذا الرفع جاء بعد عقد اجتماعات مع المسؤولين في الوفد الأثيوبي الذي زار الكويت مؤخراً وتعريفهم على كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكويتية خلال الثلاث سنوات للحفاظ على حقوق العمالة في القطاع المنزلي وخاصة مع صدور القانون رقم 68 لسنة 2015 وما تضمنه من حقوق وواجبات للعمالة المنزلية وما تتميز به تلك العمالة الأمر الذي يجعل من دولة الكويت دولة جاذبة للعمالة المنزلية ترعى وتحافظ على حقوق من يعيش على أراضيها.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية تبذل جهوداً كبيرة لفتح أسواق جديدة للعمالة المنزلية بما ينعكس إيجابياً على مصلحة المواطنين.

واختتم الجراح بأن قرار الحظر عن العمالة المنزلية الأثيوبية سيعيد التوازن لملف العمالة المنزلية نظراً لارتفاع فاتورة استقدام العمالة الفلبينية والسريلانكية وانخفاض الأثيوبية فضلاً عن سرعة إنهاء إجراءاتها.