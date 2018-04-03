المقاصة: الانتهاء من المرحلة الثانية للخدمة الالكترونية لتوزيع ارباح المساهمين النقدية

خلدون الطبطبائي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع تكنولوجيا المعلومات في الشركة الكويتية للمقاصة

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:52 03/04/2018 حدث بتاريخ: 13:53 03/04/2018

صرح خلدون الطبطبائي - نائب الرئيس التنفيذي لقطاع تكنولوجيا المعلومات في الشركة الكويتية للمقاصة عن انتهاء المرحلة الثانية لتطوير خدمة التحويل الالكتروني الخاصة بتوزيع ارباح المساهمين للشركات التي تحتفظ المقاصة بسجلاتها وذلك من خلال المصارف المشاركة في هذه الخدمة.

وكشف الطبطبائي عن توقيع أول عقود هذه الخدمة الالكترونية مع بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي حيث توفر الخدمة الجديدة قابلية تحويل أرباح المساهمين في الشركات المشاركة مباشرة لحساباتهم المصرفية في أي من البنوك المشاركة بالخدمة. موضحاً بإن تفعيل هذه الخدمة يتطلب من المساهم موافقته على الاشتراك بالخدمة من خلال تقديم طلب تحديث بياناته مع أحد البنوك المشاركة و التي قامت بتوقيع عقد الخدمة مع الشركة الكويتية للمقاصة.

وأشار الطبطبائي بأن هذا التطوير الجديد يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الشركة الكويتية للمقاصة في عام 2016 والتي تهدف لتطوير خدمات الشركة المقدمة لعملائها. مبيناً بان المقاصة بصدد توقيع عقود جديدة لخدمة التحويل الآلي للأرباح مع الشركات الراغبة بالمشاركة خلال الأشهر القادمة داعية جميع المصارف والشركات المصدرة للأرباح للمشاركة في هذه الخدمة وذلك من أجل تسهيل آليات تحويل الأرباح النقدية والاستغناء عن العمل بالشيكات الورقية والذي سوف يساهم من جانبه في تطوير الخدمات المقدمة لمساهمي تلك الشركات.

وتعتبر الشركة الكويتية للمقاصة الشركة المسؤولة عن عمليات التقاص والتسوية والايداع المركزي للاوراق المالية التي يتم تداولها في بورصة الكويت وهي شريك استراتيجي في تطوير سوق المال الكويتي، حيث تم الانتهاء من مرحلتين من مراحل تطوير السوق تكللتا بالنجاح بفضل جهود فرق العمل المتكونة من العاملين في وهيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة.