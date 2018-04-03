المالية: لا صحة لما يتداول عن تعيين الوزير الحجرف مستشاريين غير كويتيين في "المشروعات السياحية"

وزارة المالية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:08 03/04/2018 حدث بتاريخ: 11:08 03/04/2018

نفت وزارة المالية ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن تعيين وزير المالية د. نايف الحجرف لعدد من المستشارين غير الكويتيين براتب شهري يصل الى 5 آلاف دينار في شركة المشروعات السياحية.

وقالت الوزارة في بيان لها على تويتر أن سؤالا برلمانيا وجه الى الوزير الحجرف عن عدد المستشارين العاملين في الشركة، لافتة الى أن اجابة الحجرف أوضحت أن عدد المستشارين 7 ثلاثة منهم كويتيين، مشيرة الى أن تعييناتهم سبقت توزير الحجرف إذ أن آخر تعيين لمستشار في الشركة كان بتاريخ يوليو 2017.

وأوضحت أن المستشاريين السبعة تم تعيينهم خلال فترات مختلفة ابتداء من نوفمبر 2015 الى يوليو 2017، مشيرة الى أن لكل مستشار راتبه الخاص بحسب خبرته واختصاصاته، ويبلغ اجمالي رواتبهم 34 ألف دينار فقط ولا صحة لتقاضي كل مستشار مبلغ 5 ألاف دينار.