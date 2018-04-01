مجلس الوزراء: تكليف "التأمينات" التنسيق مع جهات حكومية لدراسة مشروع "مدينة الكويت الطبية"

رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك يترأس الجلسة

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:55 01/04/2018 حدث بتاريخ: 17:56 01/04/2018

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح بما يلي : رحب مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بالزيارة التي سوف يقوم بها للبلاد فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة الصديقة والوفد المرافق لفخامته لما تمثله هذه الزيارة من أهمية في تدعيم أواصر التعاون القائم بين البلدين الصديقين متمنيا لفخامة الضيف والوفد المرافق طيب الإقامة في البلاد .

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن وثيقة استراتيجية الكويت لأمن الطاقة المستدامة وقرر المجلس تكليف وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بتشكيل لجنة من الجهات ذات الاختصاص التي يراها مناسبة لوضع الإجراءات والخطوات اللازمة ومتابعتها لتنفيذ تلك الوثيقة بشقيها (تنويع المصادر وترشيد الاستهلاك) وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري كل ثلاثة شهور يتضمن أهم النتائج والإجراءات والمقترحات التي تم التوصل إليها في هذا الشأن .

كما اطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن الموافقة على مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات الطيران بين حكومة دولة الكويت وتمثلها الإدارة العامة للطيران المدني وهيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية صربيا للتعاون في مجال النفط والغاز ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الزراعية المختلفة بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المكسيكية المتحدة ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون في المجال الرياضي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون الثقافي والفني بين حكومة دولة الكويت ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا.

وقرر المجلس الموافقة على مشروعات المراسيم المشار إليها ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه .

ثم اطلع المجلس على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن العرض المرئي المقدم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن مشروع مدينة الكويت الطبية وقرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع كل من بلدية الكويت والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لدراسة (مشروع مدينة الكويت الطبية) من كافة جوانبه الفنية والإجرائية وموافاة مجلس الوزراء بتقرير مفصل في هذا الشأن يتضمن جدولا زمنيا موضحا الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها للمضي قدما في المشروع وذلك خلال أسبوعين من تاريخه .

وابن مجلس الوزراء السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مستذكرا جهوده المخلصة وإسهاماته العديدة في مختلف المجالات وتوجه إلى المولى عز وجل بالدعاء بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته .

ومن جانب آخر بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.