محكمة كويتية تقضي بالإعدام على لبناني وسورية لقتلهما خادمة فلبينية

قصر العدل

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:15 01/04/2018 حدث بتاريخ: 12:15 01/04/2018

قضت محكمة الجنايات الكويتية اليوم الأحد بالإعدام شنقا على الوافد اللبناني وزوجته السورية في قضية قتل الخادمة الفلبينية ( قضية فلبينية الفريزر ) .

ويعتبر هذا الحكم أسرع حكم قضائي يصدر في الدوائر الجزائية .

وقال المحامي محمد ذعار العتيبي من جمعية حقوق الانسان الكويتية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن حكم الجنايات الذي صدر اليوم ليس نهائيا ، وهناك معارضة ، لأن الحكم غيابي ، ثم استئناف ، وآخر درجة التمييز حتى يصبح الحكم نهائيا .

كان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله أكد ، في وقت سابق ، أن دولة الكويت قدمت طلبا للسلطات اللبنانية عن طريق الانتربول لتسليم المتهم في جريمة مقتل العاملة الفلبينية التي وجدت جثتها في شقة بمنطقة (السالمية) في شباط/ فبراير الماضي. وأوضح أن السلطات اللبنانية تسلمت الطلب والتنسيق جار معها حيال هذا الملف لتسليم المتهم وزوجته للكويت ومحاكمتهما محاكمة عادلة" ، مؤكدا أن الكويت تتحرك من واقع مسؤولياتها والتزاماتها.

لكن لبنان لم تسلم المتهم حتى الآن وصدر هذا الحكم غيابيا.

يذكر أن وزارة الداخلية الكويتية اعلنت في شباط/ فبراير الماضي العثور على جثة عاملة فلبينية داخل براد (فريزر) في إحدى شقق منطقة (السالمية) حيث اثبتت التحريات أن الشقة كانت مستأجرة من قبل شخص لبناني الجنسية وزوجته التي تحمل الجنسية السورية وقد غادرا البلاد قبل اكتشاف الجثة بفترة طويلة.