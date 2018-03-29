الوزيرة الصبيح: توحيد رواتب الموظفين بعد دمج "القوى العاملة" و"اعادة الهيكلة" قيد البحث في "الخدمة المدنية"

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية هند الصبيح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:38 29/03/2018 حدث بتاريخ: 17:38 29/03/2018

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية هند الصبيح اليوم الخميس ان قرار دمج (الهيئة العامة للقوى العاملة) وبرنامج (اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة) سيصدر في نهاية ابريل المقبل لاسيما وانه تم دمج الميزانية وتسكين الشواغر.

واضافت الصبيح في تصريح للصحفيين عقب افتتاح مركز تنمية المجتمع بمنطقة جابر الاحمد انه سيتم تعيين المدير العام لهيئة (القوى العاملة) في غضون شهرين مبينة ان توحيد رواتب الموظفين قيد البحث في ديوان الخدمة المدنية وننتظر صدور القرار.

وبشأن المركز الذي تم افتتاحه اليوم ذكرت انه يعد ال21 ضمن سلسلة مراكز تنمية المجتمع ويقدم العديد من الخدمات المجانية مثل تنظيم واقامة ندوات ومحاضرات ومعارض للاسر المنتجة على ان يعود ريع تلك الانشطة لصالح هذه الاسر بما يسهم في رفع مستواها المعيشي.

وأوضحت ان المركز يقدم ايضا دورات فنية وانشطة صيفية للاطفال والشباب خلال فصل الصيف بما يسهم في شغل اوقات فراغهم مشيرة الى وجود خطة تشغيلية على مدار العام تختلف وتتنوع بانشطتها الموجهة لجميع شرائح المجتمع بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ووزارات الدولة.

بدورها قالت مديرة ادارة تنمية المجتمع بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نادية العازمي في تصريح مماثل ان هذا المركز يعد الاول من نوعه في (جابر الاحمد) ويعمل على خدمة هذه المنطقة.

وكشفت العازمي عن فتح المركز التسويقي الاول في منطقة (المنقف) وذلك ضمن خطة (تنمية المجتمع) التي تشمل تشغيل كل المباني الخاصة بوزارة الشؤون والتي تتبع عملها.

وذكرت ان تم تسجيل فرق العمل التطوعي البالغ عددها 140 فرقة متخصصة في قاعدة بيانات الادارة والتي تعمل بدورها حاليا على تحديث بيانات كافة الفرق.