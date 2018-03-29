الوزير باسل الصباح: ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكري يشكل تحديا كبيرا

وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح خلال مراسم افتتاح المعرض المصاحب لمؤتمر الدولي السادس للمجموعة الخليجية لدراسة أمراض السكري

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:23 29/03/2018 حدث بتاريخ: 17:23 29/03/2018

أكد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أن ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكري بنوعيه الأول والثاني ومضاعفاته على الأفراد والمجتمع يشكل تحديا كبيرا أمام تطوير المنظومة الصحية ويعرقل أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

وقال الشيخ باسل الصباح في كلمته اليوم الخميس أمام المؤتمر الدولي السادس للمجموعة الخليجية لدراسة أمراض السكري إن الوزارة اتخذت خطوات فعالة وفق برامجها ومشاريعها التطويرية وخططها التنموية لمواجهة تلك التحديات.

وذكر من بين تلك التحديات الوقاية والتصدي لمرض السكري والأمراض المزمنة غير المعدية ووضعها على رأس الأولويات مشددا على ضرورة تنفيذ البرامج الوقائية والعلاجية والتأهيلية اللازمة لمجابهة تلك التحديات.

وأوضح أن المؤتمر الدولي السادس للمجموعة الخليجية لدراسة أمراض السكري الذي تستضيفه دولة الكويت على مدى ثلاثة أيام بمشاركة خليجية وعربية ودولية سيضيف جوانب مهمة إلى استراتيجيات وسياسات عمل برامج الوزارة للوقاية والتصدي لمرض السكري وتشجيع أنماط الحياة الصحية.

من جانبها أكدت رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتورة منيرة العروج أن المؤتمر يهدف إلى الدفع نحو تعزيز التوعية الصحية بمرض السكري وزيادة التثقيف حول مضاعفاته سواء لطاقم الرعاية الصحية أو للمصابين به.

وقالت العروج في كلمتها إن المشاركين يسعون إلى نشر استراتيجيات الوقاية والتحكم بالمرض بدول الخليج العربي بهدف الإسهام بتعزيز التعايش الصحي مع المرض من خلال تنظيم الأنشطة والمؤتمرات وورش العمل والندوات بمختلف الدول الأعضاء.

وأوضحت ان منطقة الخليج العربي تصنف على انها اكثر 10 دول حول العالم إصابة بمرض السكري مبينة ان معدل انتشار المرض في الكويت ترتفع إلى 63 في المئة عند الفئة العمرية التي تجاوزت ال60 عاما.

يذكر ان معدل نسبة الاصابة بمرض السكري في الكويت خلال 2017 بلغ 24 في المئة مقارنة ب23 في المئة في 2016.